USA mener palestinsk rakett trolig forårsaket eksplosjon ved Gaza-sykehus

Det sier en amerikansk tjenesteperson til Reuters tirsdag. Ifølge det Hamas-styrte helsedepartementet på Gaza døde 471 mennesker i eksplosjonen ved Al-Ahli-sykehuset 17. oktober. Palestinske myndigheter og arabiske land sier at det dreier seg om et israelsk angrep.

Israel sier det var et mislykket rakettangrep fra den palestinske militsgruppa Islamsk hellig krig.

USAs president Joe Biden besøkte Tel Aviv allerede dagen etter eksplosjonen og sa da at det så ut til at «det andre laget» sto bak den. Flere amerikanske medier har meldt om den amerikanske etterretningsvurderingen.

Tjenestepersoner sier at det fortsatt er usikkerhet rundt antall døde og skadde, skriver New York Times. De sier at det ble gjort lite skade på sykehuset, og at strukturen ikke kollapset.

Etterretningsvurderingen er basert på kommunikasjon mellom palestinske grupper som Israel har fanget opp, åpent tilgjengelige videoer og bilder av eksplosjonen og etterspillet, forteller tjenestepersonene.

I en avgradert etterretningsrapport som Reuters fikk tilgang til to dager etter eksplosjonen, anslås dødstallet å være «i det nedre sjiktet av 100 til 300». Fransk etterretning opplyste fredag at den anser det som mest sannsynlig at det dreier som en palestinsk rakett som eksploderte i lufta.