Republikanerne nominerer Mike Johnson som ny speaker i Representantenes hus

Johnson kommer fra Louisiana og er en advokat som spesialiserer seg på konstitusjonelle saker. Han samlet partifellene rundt ekspresident Donald Trumps forsøk på å gjøre om på resultatet i presidentvalget i 2020, skriver nyhetsbyrået AP.

Etter at Kevin McCarthy for tre uker siden ble kastet som speaker etter et mistillitsforslag fra et av Kongressens mest konservative medlemmer, Matt Gaetz, har tre andre mislyktes i å bli partiets kandidat – Steve Scalise, Jim Jordan og Tom Emmer, som trakk seg tidligere tirsdag.

For å bli speaker må først flertallspartiet nominere sin kandidat, og den kandidaten settes fram i plenum som partiets kandidat mot kandidaten til mindretallet, som nå er demokratene.

Republikanerne har et knapt flertall med 221 representanter mot 212 demokrater, og må derfor ha stemmene til minst 217 av sine folkevalgte for å få sin kandidat valgt. Alle demokratene stemmer på sin kandidat, Hakeem Jeffries.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Representantenes hus har vært i kaos og fullstendig lammet siden McCarthy ble avsatt. Uten speaker kan ikke Kongressen gjennomføre noe av lovgivning og bevilgninger.

USAs statsapparat kan bli nedstengt i løpet av noen uker om ikke et budsjett blir vedtatt innen 17. november, og ingen av pengene president Joe Biden har bedt om til Ukraina og Israel blir bevilget.