Pilot som anklages for å ha forsøkt å skru av flymotorer, sier han hadde spist «magisk sopp»

Den 44 år gamle mannen jobber i selskapet, og satt i cockpiten i setet bak pilotene. Han er under føderal etterforskning, og anklages også av en domstol i Oregon for 83 drapsforsøk og for å ha satt flyet i fare.

Etter pågripelsen fortalte han politiet at han hadde tatt psykedelisk sopp for første gang etter å ha slitt med depresjon i seks måneders tid, framgår det av rettsdokumenter. Han fortalte også politiet at han trodde han hadde et nervøst sammenbrudd, og at han ikke hadde sovet på 40 timer.

Forskning har vist at psilocybin, et naturlig hallusinogen som finnes i visse typer sopp, kan ha god virkning i behandling av angst, depresjon og andre psykiske lidelser.

Det var søndag at mannen forsøkte å skru av motorene på flyet. Det utløste en nødsituasjon, men flyet landet til slutt trygt i delstaten Oregon nordvest i USA.

44-åringen er kaptein i Alaska Airlines etter å ha jobbet i selskapet og andre selskaper siden 2001. Det har ikke tidligere vært noen anmerkninger til jobben han har gjort.