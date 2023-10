IDF sier de avverget Hamas-forsøk på å infiltrere Israel fra havet

Marinestyrker oppdaget dykkere som ble sendt av islamistgruppa, og avverget angrepet, opplyser IDF.

Dykkerne fra Hamas, som kontrollerer Gazastripen, hadde ifølge IDF planlagt å bevege seg nordover langs kysten for å ta seg inn i kibbutzen Zikim. IDF-styrker lette tirsdag kveld etter eventuelle andre. Gazastripen grenser i vest til Middelhavet.

Israelske medier melder at det ble hørt skyting, og at flere militante ble drept. IDF opplyser at de også angrep et militært anlegg i Gazastripen der dykkerne hadde hatt tilhold.