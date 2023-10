Israel sier de har angrepet militær infrastruktur i Syria

Det israelske forsvaret har ikke kommet med detaljer om angrepet.

IDF sier at de registrerte to rakettoppskytinger fra Syria som landet i øde områder tirsdag kveld, og at de besvarte oppskytingene med angrep mot områdene rakettene ble skutt opp fra.

IDF anklager i uttalelsen ikke den syriske hæren for å ha fyrt av de to rakettene. Rakettene utløste flyalarmen ved de israelskokkuperte Golan-høydene. Syria har ikke kommentert meldingene om angrepene.

Israel har rettet flere angrep mot Syria siden krigen med Hamas brøt ut, blant annet mot flyplassene i Damaskus og Aleppo.

Det syriske regimet er alliert med Hizbollah og Iran, som regnes som Israels erkefiende i regionen. Det har vært trefninger mellom Israel og Hizbollah-krigere på grensen mot Libanon nesten daglig siden Hamas' angrep.