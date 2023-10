Apple vil gi «alle» muligheten til å gjøre reparasjoner

Alt vil bli gjort tilgjengelig til rimelige priser for kunder og verksteder i hele USA, kunngjorde Lael Brainar tirsdag. Hun leder USAs økonomiske råd, som gir råd til Det hvite hus.

Tiltaket er del av et initiativ fra Biden-administrasjonen for å få Kongressen til å vedta lover som krever slike tiltak landet rundt.

Formålet er å fremme konkurranse og kvitte seg med løsninger som medfører høyere kostnader for kundene. Sentralt er at vanlige folk skal få bedre muligheter til å fikse det de eier, fra traktorer til smarttelefoner.

Brainard påpeker at California, Colorado, New York og Minnesota allerede har vedtatt lover som krever at kundene skal ha en såkalt rett til å kunne reparere produktene de kjøper, og at mer enn 30 andre delstater har inne lignende lovforslag til behandling.

Apple har fått kritikk for at produktene deres er vanskelig å få reparert, og for å ha gitt lite støtte til kunder som vil gjøre reparasjoner.

For å imøtegå kritikken begynte selskapet å distribuere deler og manualer til noen uavhengige verksteder i 2019. I august ga Apple støtte til en «rett til å reparere»-lov i California, der selskapet har base.