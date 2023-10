Tom Emmer trekker seg som speakerkandidat i Representantenes hus

Emmer er innpisker i Representantenes hus, og etter flere hemmelige avstemningsrunder i Republikanernes gruppe i kammeret ble han tirsdag nominert til ledervervet. Men til sist var han minst 20 stemmer unna de 217 som kreves for å bli godkjent, og dermed trakk han seg.

Han var den tredje republikanske kandidaten som forsøkte å samle et flertall bak seg etter at Kevin McCarthy ble avsatt i en historisk avstemning 3. oktober. Emmer klarte ikke å hente støtte hos en relativt liten gruppe republikanere fra ytre høyrefløy i partiet.

– Jeg håper vi kan finne et annet valg. Tom Emmers er ikke konservativ, sa Jim Banks til Reuters. Han er en av dem som kunngjorde at han ville stemme nei til Emmers' kandidatur.

Emmer anses som en mer moderat kandidat. Til forskjell fra flere av de andre republikanske kongressrepresentantene stemte han for å godkjenne Joe Bidens valgseier over Donald Trump i 2020 etter stormingen av Kongressen i januar 2021.

Trump selv var involvert i at Emmers kandidatur strandet tirsdag. I sosiale medier skrev ekspresidenten at det ville være et «tragisk feilgrep» å gå for Emmer.

– Han er helt i utakt med republikanske velgere, skrev Trump videre.

Demokratene har sagt at de er åpne for en kompromisskandidat for å holde Representantenes hus gående. Mange republikanere har sagt at de av prinsipp ikke vil støtte en kandidat som får støtte fra Demokratene.