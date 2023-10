USA ber om pause på Gazastripen

I Sikkerhetsrådet tirsdag ba USAs utenriksminister Antony Blinken om støtte til et resolusjonsforslag som tar til orde for slike pauser i kamphandlingene.

– Palestinske sivile har ikke skyld i blodbadene som Hamas sto bak, sa Blinken.

Men han ville ikke støtte oppfordringen fra FNs generalsekretær António Guterres om en offisiell våpenhvile. En våpenhvile nå vil kun tjene Hamas, ifølge amerikanske myndigheter.

– Sivile må beskyttes

I Midtøsten-møtet i Sikkerhetsrådet kom Guterres med en sterk bønn om beskyttelse av sivile.

– Å beskytte sivile er avgjørende i enhver væpnet konflikt, sa FNs generalsekretær.

Han minnet om at han utvetydig har fordømt Hamas' terrorhandlinger i Israel 7. oktober. Samtidig kritiserte han Israels omfattende bombing av mål på Gazastripen.

– Israelske styrkers ustoppelige bombing av Gaza, antallet sivile ofre og ødeleggelsen av hele bydeler fortsetter å øke i omfang. Dette er svært foruroligende, sa Guterres.

Israel raser mot Guterres

Guterres omtalte også bakgrunnen for konflikten og minnet om at det palestinske folk er blitt utsatt for 56 år med okkupasjon. Han sa at Hamas' angrep «ikke fant sted i et vakuum».

Israel reagerte svært sterkt på Guterres' beskrivelse av konflikten.

– Etter 7. oktober er det ingen plass for en balansert tilnærming. Hamas må fjernes fra jordas overflate, sa utenriksminister Eli Cohen, som avlyste et planlagt møte med Guterres.

Israels FN-ambassadør Gilad Erdan gikk lenger og krevde at Guterres må trekke seg som generalsekretær.

Palestinsk sinne mot FN

FN fikk tirsdag også krass kritikk av Den palestinske selvstyremyndigheten på den okkuperte Vestbredden – men denne kritikken hadde motsatt fortegn.

I Sikkerhetsrådet sa den palestinske utenriksministeren Riyad al-Maliki at det er utilgivelig at ikke rådet gjør mer for å stanse Israels angrep mot mål på Gazastripen.

Al-Maliki sa at «den pågående massakren som overlagt og systematisk» utføres av Israel, må stanses.

Over 5700 mennesker er drept i Israels bombing på Gazastripen, ifølge lokale helsemyndigheter. En stor del av de drepte skal være barn. Israel sier angrepene er rettet mot Hamas, ikke mot palestinske sivile.

Macron på Vestbredden

I Sikkerhetsrådet fikk Israel også kritikk av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som hevdet at verdenssamfunnet gjør for lite i møte med «det israelske regimets ulovlige og ubegrensede angrep på sivile».

Samtidig var Frankrikes president Emmanuel Macron på besøk hos den palestinske presidenten Mahmoud Abbas på Vestbredden. Macron sa at «ingenting kan rettferdiggjøre» lidelsene til sivile på Gazastripen.

Tidligere på dagen var imidlertid Macron i Israel, hvor han forsvarte landets rett til å forsvare seg mot Hamas.

Israel innledet de massive flyangrepene på Gazastripen etter Hamas' sjokkangrep på Israel 7. oktober. Mange av de israelske ofrene var sivile som ble drept i terroraksjoner.

Til sammen ble over 1400 mennesker drept av væpnede palestinske angripere.