Væpnede fraksjoner med bånd til Iran har truet med angrep mot amerikanske interesser på grunn av USAs støtte til Israel.

Etter at Hamas innledet et storstilt angrep over grensen fra Gazastripen den 7. oktober som kostet over 1.400 israelere livet, har Israel svart med massive angrep mot Gaza. Ifølge helsemyndighetene i det palestinske området er over 5700 mennesker drept, de fleste sivile.

De israelske angrepene har vekket sinne i mange land i Midtøsten.

Angrepene i Syria og Irak har funnet sted mellom 17. og 24. oktober, sier Pentagons talsmann Patrick Ryder. Han opplyser at ti angrep skjedde i Irak og tre i Syria.