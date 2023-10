Det er klart etter flere avstemningsrunder og en lang og vanskelig prosess.

Nå gjenstår selve avstemningen i plenum, og det er uklart hvor raskt den kan finne sted.

Emmer, som er innvalgt fra Minnesota, er den tredje republikanske kandidaten som forsøker å samle et flertall bak seg etter at Kevin McCarthy ble avsatt i en historisk avstemning for tre uker siden.