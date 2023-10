FNs generalsekretær: – Klare brudd på folkeretten i Gaza

Guterres' uttalelse kom under et møte i FNs sikkerhetsråd tirsdag. Her tok han til orde for en umiddelbar humanitær våpenhvile for å få inn hjelp til det palestinske området.

– Å beskytte sivile er avgjørende i enhver væpnet konflikt, sa FNs generalsekretær.

Han minnet om at han utvetydig har fordømt Hamas' terrorhandlinger i Israel 7. oktober. Samtidig kritiserte han Israels omfattende bombing av mål på Gazastripen.

– Ustoppelig bombing

– Israelske styrkers ustoppelige bombing av Gaza, antallet sivile ofre og ødeleggelsen av hele bydeler fortsetter å øke i omfang. Dette er svært foruroligende, sa Guterres.

Samtidig slo han fast at ingenting kan rettferdiggjøre overlagte drap på sivile, bortføringer av sivile eller rakettangrep på sivile mål. Han krevde at alle gisler må behandles humant og løslates umiddelbart.

Minst 220 personer er blitt bortført fra Israel og holdes som gisler på Gazastripen, ifølge det israelske forsvaret.

– Kan ikke rettferdiggjøres

– Jeg er dypt bekymret for de klare bruddene på den internasjonale humanitærretten som vi er vitne til i Gaza, sa Guterres i sin tale.

Han omtalte også bakgrunnen for konflikten og minnet om at det palestinske folk er blitt utsatt for 56 år med okkupasjon.

Men han understreket at behandlingen som palestinerne er blitt utsatt for, ikke kan rettferdiggjøre Hamas' terrorangrep.

– Og disse forferdelige angrepene kan ikke rettferdiggjøre kollektiv avstraffelse av det palestinske folk, la han til.