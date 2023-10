Ankeret ble mandag kveld hevet av den finske marinen. Politiet opplyser også at det er funnet et bredt merke etter noe som er blitt dratt over havbunnen ved gassrørledningen, fram mot punktet der rørledningen er ødelagt. På den andre siden av skaden er det er smalere merke langs bunnen, ifølge det finske nyhetsbyrået STT.

Ankeret som er funnet, mangler en av de to spissene som skal hjelpe det med å finne feste.

Gassrørledningen mellom Finland og Estland ble skadd for to uker siden. Fredag sa finsk politi at det kinesiske konteinerskipet Newnew Polar Bears rolle var fokus for etterforskningen. Det befinner seg nå i russisk farvann.

Et russisk fartøy som var i området, er ikke lenger en del av etterforskningen, opplyser finsk politi, ifølge Reuters.

Politiet etterforsker nå om ødeleggelsene skjedde med overlegg eller om det er snakk om et uhell eller dårlig sjømannskap. Det er for tidlig å konkludere om dette, sa etterforskerne tirsdag.