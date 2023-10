Li ble forsvarsminister under i mars. Sist han viste seg offentlig, var da han ga en tale 29. august. Financial Times siterte i september ikke navngitte amerikanske kilder som sa at Li var fratatt arbeidsoppgavene og satt under etterforskning.

Tirsdag melder statlige kinesiske medier at Folkekongressens stående komité har vedtatt å avsette Li og frata både ham og Qin stillingene som statsråder. Komiteen har samtidig utnevnt Yin Hejun til ny forsknings- og teknologiminister, mens Lan Foan blir ny finansminister.

Det er ingenting som tyder på at forsvinningene til Qin og Li vil innebære noen endring i Kinas utenriks- eller forsvarspolitikk.

President Xi Jinping er kjent for å stille ytterst høye krav til lojalitet.