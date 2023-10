Macron i Israel: – Å få fri gislene må være førsteprioritet

– Det som skjedde, kommer aldri til å bli glemt. Jeg er her for å vise solidaritet, sa Macron da han møtte Israels president Isaac Herzog i Jerusalem tirsdag morgen.

– Det første målet vi bør ha i dag, er at alle gislene settes fri, uten å gjøre forskjell, fordi det er en forferdelig forbrytelse leke med livene til barn, voksne, eldre, sivile og soldater, sa Macron, og la til at kampen må føres på en måte som gjør at konflikten ikke sprer seg.

Møtte pårørende

Minst 1400 mennesker ble ifølge det israelske forsvaret (IDF) drept i Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober, blant dem 30 franske statsborgere. Ni andre er savnet eller blir holdt fanget på Gazastripen.

Over 5000 palestinere, de fleste av dem kvinner og barn, er siden drept i israelske angrep mot Gazastripen.

Macron møtte også slektninger av ofrene for Hamas-angrepet, og han skal også møte Palestinas president Mahmoud Abbas i Ramallah på den israelskokkuperte Vestbredden. Flere andre vestlige ledere har besøkt Israel etter Hamas-angrepet, men Macron blir den første som reiser til Vestbredden etter at krigen brøt ut.

Vil be om våpenhvile

Ifølge den franske presidentens kontor kommer Macron til å be om en «humanitær våpenhvile» for å sikre at desperat tiltrengt nødhjelp slipper inn på Gazastripen. Han kommer også til å be Israel ta hensyn til sivilbefolkningen på Gazastripen når han møter statsminister Benjamin Netanyahu.

Macrons rådgivere sier også at han kommer til å legge fram forslag som skal kunne hindre en opptrapping og sikre at gislene slippes fri. Forslagene går også ut på å garantere Israels sikkerhet og føre til at man jobber mot en tostatsløsning mellom Israel og Palestina.