Lasteskip skal ha sunket i Nordsjøen – flere sjøfolk savnet

Lasteskipene Polesie og Verity kolliderte mellom de tyske øyene Helgoland og Langeoog i Nordsjøen. Sistnevnte skip skal ha sunket etter kollisjonen. Foto: Skjermdump/marinetraffic.com

