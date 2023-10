To menn siktet i Paris for Brussel-angrep

De to ble pågrepet i forrige uke. Tirsdag opplyser fransk påtalemyndighet at de to mennene er siktet i forbindelse med angrepet, som etterforskes som terror.

To svenske statsborgere ble drept i skytingen ved Sainctelette-torget i sentrum av Brussel, og ytterligere én svenske ble såret. Den antatte gjerningsmannen ble selv skutt og drept i en politiaksjon etter angrepet.

Minst en av de drepte svenskene var iført svensk landslagsdrakt. Skytingen skjedde i forkant av fotballkampen mellom Belgia og Sverige.

Ytterligere to personer ble pågrepet i Frankrike, men de er løslatt.