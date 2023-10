To nye Hamas-gisler løslatt, USA krever at resten får gå

Mandag kveld sa en Hamas-talmann at to kvinner var sluppet fri av humanitære årsaker, noe som ble bekreftet av den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

Den palestinske islamistbevegelsen opplyste at gislene ble løslatt etter mekling med Qatar og Egypt og av humanitære årsaker.

En AFP-journalist så natt til tirsdag et militærhelikopter som fløy de to kvinnene, 79 år gamle Nurit Cooper og 85 år gamle Yocheved Lifshitz, til et sykehus i Tel Aviv.

Israelske myndigheter opplyser at kvinnene vil få medisinsk behandling og bli gjenforent med familiene sine.

Fredag ble to amerikanske kvinner løslatt. Dermed har Hamas sluppet fri fire av over 200 personer som ble tatt til fange da militante palestinere gikk til angrep på Israel.

Grepet i sine hjem

Nyhetsbyrået AP skriver at kvinnene og deres ektemenn ble tatt fra sine hjem i kibbutzen Nir Oz under Hamas-angrepene lørdag 7. oktober. Ektemennene på 83 og 84 er ikke sluppet fri.

– De stuet meg sidelengs på en motorsykkel så jeg ikke skulle falle av, en terrorist holdt meg forfra, og den andre bakfra, sa Lifshitz til lokale medier ved et sykehus i Tel Aviv natt til tirsdag.

ICRC uttaler at de la til rette for løslatelsen, og at de hentet kvinnene ut fra Gazastripen.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) takker Qatar, Egypt og ICRC for å ha spilt en viktig rolle for å få gislene frigitt.

– Norge gjentar vår oppfordring om umiddelbar og utebetinget løslatelse av alle gisler, og beskyttelse av alle sivile, siteres Eide på i en uttalelse fra Utenriksdepartementet.

FN ber om våpenhvile

Det er svært knapt med vann, mat, medisiner og drivstoff på Gazastripen. Den lille nødhjelpen som er sluppet inn fra Egypt over grensa ved Rafah de siste dagene, dekker knapt en brøkdel av de enorme behovene for befolkningen på over 2 millioner.

FNs menneskerettssjef Volker Türk tok mandag til orde for en umiddelbar humanitær våpenhvile for å bøte på lidelsene og sikre at den humanitære hjelpen når dem som trenger det.

Men oppfordringen ble umiddelbart avvist av USAs president Joe Biden, som sa at diskusjoner om våpenhvile kun er naturlig etter at Hamas har frigitt alle gisler.

– Vi må få gislene løslatt, og så kan vi snakke, svarte Biden da han ble spurt om han ville støtte en avtale om løslatelse av gisler i bytte mot våpenhvile.

Israels massive bombing av Gazastripen fortsatte natt til tirsdag, og minst 140 mennesker ble drept, ifølge Hamas. Siden krigen brøt ut er over 5000 palestinere, de fleste av dem sivile og blant dem over 2000 barn, drept i israelske angrep, ifølge Gazas helsemyndigheter.

Over 200 gisler

Over 1400 mennesker ble drept i Hamas-angrepene mot Israel 7. oktober, blant dem over 300 soldater, ifølge den israelske hæren IDF. Minst 222 personer holdes fanget på Gazastripen av militante palestinere, opplyste IDF før løslatelsen mandag kveld.

– Selv om jeg ikke kan få uttrykt med ord hvor lettet jeg er over at hun nå er trygg, er jeg stadig fokusert på å sikre løslatelsen av min far og alle dem – rundt 200 uskyldige mennesker – som fortsatt er gisler i Gaza, skriver Lifshitz' datter Sharone Lifschitz i en uttalelse.

Datteren, som staver etternavnet sitt på en annen måte, har fortalt at foreldrene er fredsaktivister. Faren pleide å dra til Gaza-grensen for å hente palestinere og kjøre dem til Øst-Jerusalem for helsehjelp.

Videoer fra Israel og Hamas

Mandag kveld offentliggjorde Hamas en video som viser øyeblikket der Lifshitz og Cooper ble overlatt til Røde Kors. Væpnede palestinere gir drikke og snacks til de to kvinnene og leier dem mot Røde Kors-ansatte. Rett før videoen slutter, snur Lifshitz seg for å ta en av fangevokterne i hånden.

Omtrent samtidig offentliggjorde Israels sikkerhetstjeneste Shin Bet et videoopptak som viser en rekke fanger fra Hamas-angrepet. De fleste har rene uniformer, men en er iført en blodig t-skjorte og en annen vrir seg i smerte. Mennene er iført håndjern og snakker om 7. oktober-angrepet. De sier de hadde ordre om å drepe unge menn og bortføre kvinner, barn og eldre, og at de ble lovet belønning i form av penger.

Nyhetsbyrået AP har ikke verifisert noen av videoene og påpeker at oppførselen til fangene kan ha vært påvirket av press.