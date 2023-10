Biden oppfordret Netanyahu til å tillate «kontinuerlig flyt» av nødhjelp til Gaza

Det opplyser Det hvite hus. Biden ønsket også velkommen nyheten om løslatelsen av to av Hamas' gisler på Gazastripen, og gjentok at USA er forpliktet til å sikre at alle gisler blir løslatt, heter det i en uttalelse.

Biden understreket også USAs støtte til Israel og oppdaterte Netanyahu om ytterligere amerikanske bidrag til å styrke landets forsvar, ifølge Det hvite hus.

Ifølge FN trengs det 100 lastebiler med nødhjelp per dag for å dekke det enorme behovet for mat, vann, medisinsk utstyr og drivstoff til befolkningen.