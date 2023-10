Kina sier de vil gjøre sitt ytterste for israelsk-palestinsk forsoning

Kina vil stille seg bak enhver løsning så lenge den bidrar til fred, sa utenriksminister Wang Yi til Israels Eli Cohen over telefon, skriver statlige, kinesiske medier.

Han oppfordret videre Israel til å beskytte kinesiske sivile og institusjonene i Midtøsten, og la til at «alle land har retten til selvforsvar, men de bør følge folkeretten og beskytte sivile».

Kina har fordømt voldsbruken og angrep på sivile i krigen. Wang har tidligere sagt at det israelske forsvaret har handlet «utenfor selvforsvarets handlingsrom», men han har ikke nevnt Hamas.

I en separat telefonsamtale med den palestinske utenriksministeren Riyad al-Maliki sa Wang at han har dyp sympati med Gazastripens befolkning, og at det de trenger mest, er sikkerhet og innsats for å stanse krigen og fremme fred.

Kina tar til orde for å snarest samle en «mer autoritativ, vidtrekkende og effektiv internasjonal fredskonferanse» for å fremme fredssamtaler mellom Israel og palestinere, sa Wang.

Wang besøker denne uka USA, blant annet for møter med utenriksminister Antony Blinken.