Flere titall busser stukket i brann i Rio etter at gjengleder ble drept

Angrepene mot bussene skjedde primært vest i byen, der rivaliserende gjenger kjemper om kontroll over territorium. Kaoset oppsto etter en politiaksjon der nevøen til lederen av delstatens største militsgruppe ble drept, opplyser politiet.

De såkalte militsgruppene i Rio, som ofte er sammensatt av både tidligere og nåværende politifolk, har blitt en av de største truslene mot sikkerheten i regionen.

De ble opprinnelig etablert som selvforsvarsgrupper for fattige nabolag som ble herjet av narkotikarelatert gjengkriminalitet, men har siden utartet til større kriminelle operasjoner som driver med flere typer virksomhet.

Guvernør Claudio Castro sier at politiaksjonen var et tungt slag for militsen, og at den drepte ledet gruppens angrep.

Ifølge militærpolitiet er tolv mistenkte pågrepet i forbindelse med brannene.