En IDF-talsperson sier at angrepet mot al-Shati-leiren på Gazastripen var mot et område Hamas benytter seg av. Talspersonen kom ikke med ytterligere detaljer.

Palestinske medier melder at fem mennesker ble drept i angrepet. Talsmann Ashraf al-Qudra for helsedepartementet på Gazastripen sier at barn og kvinner er blant ofrene.