To menn skutt av politiet i Malmö

De to ble skutt etter at det oppsto en truende situasjon under en politiaksjon, skriver politiet på sine nettsider. Skytingen fant sted innendørs.

Politiet rykket først ut sammen med ambulanse på en melding omhandlende psykisk sykdom, sier polititalsperson Rickard Lundqvist.

– På stedet oppsto en truende situasjon der politiet følte seg tvunget til å avfyre skudd, sier Lundqvist.

Mennene er i henholdsvis 30- og 40-årene. Region Skåne opplyser på sine sider at begge menn er alvorlig skadd.