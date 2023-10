– Det viktigste akkurat nå er å få inn mer humanitær hjelp til Gaza, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell da ministrene samlet seg i Luxembourg mandag.

For første gang siden februar i fjor har Ukraina-krigen rykket nedover på sakslista og står nå som nummer to, etter konflikten i Midtøsten.

Men EU kommer trolig ikke til å legge press på Egypt for å åpne grensene for palestinske flyktninger. Egypt har på sin side gjort det uttrykkelig klart at de ikke er interessert i å overta ansvaret.

ABC forklarer: Derfor er det krig mellom Israel og Hamas

Tvil om våpenhvile

Utenriksministerne skal også diskutere en humanitær våpenhvile, ifølge Borrell.

– Personlig mener jeg at en humanitær pause er nødvendig for å sikre at hjelpen kommer inn, sier han.

Uansett må Hamas løslate gislene og slutte å sende raketter mot Israel, understreker utenrikssjefen.

– Det er en del av ethvert skritt mot deeskalering av konflikten, sier Borrell.

Men flere utenriksministre tviler på om det er mulig å få til en våpenhvile med Hamas.

– Vi kan ikke be Israel slutte å forsvare seg når Hamas skyter raketter mot israelske byer, sier Italias Antonio Tajani.

Splittet

Samtlige EU-land har fordømt Hamas' terrorangrep mot Israel og drap på flere hundre sivile isralere. Men det er vel kjent at landene er splittet i synet på konflikten i Midtøsten og hvor hardt Israel bør kunne svare.

Det ble ikke minst tydelig i dagene etter terrorangrepet, da det kom sprikende signaler fra EU.

Sveriges utenriksminister Tobias Billström vil ikke svare ja eller nei på om Israels svar er i tråd med folkeretten.

– Israel har rett til å forsvare seg, og svaret har vært proporsjonalt, sier han.

Over 4650 palestinere er drept på Gazastripen siden 7. oktober, blant dem over 1870 barn.

– Viktig rolle

Både utenrikssjef Borrell og Billström understreker viktigheten av å få fredsprosessen mellom Israel og palestinerne på skinner igjen.

– Vi må tilbake til forhandlingsbordet og bringe fram løsningen i form av en tostatsløsning på bordet igjen. Der har EU en veldig viktig rolle å spille, sier Billström.

EUs utenriksministre har også flere saker de må hanskes med, nemlig konflikten mellom Armenia og Aserbajdsjan om Nagorno-Karabakh og den ulmende striden mellom Serbia og Kosovo. På toppen av det hele kommer Nord-Afrika og de siste kuppene der.