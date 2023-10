Hamas varsler løslatelse av gisler

En talsmann for Hamas-bevegelsens væpnede gren Qassam-brigadene, Abu Obeida, opplyste sent søndag kveld på Telegram at de to navngitte gislene vil bli løslatt i løpet av mandag.

Ifølge talsmannen vil de to kvinnene bli løslatt «via de samme prosedyrene som de to amerikanske fangene».

Hamas opplyste alt lørdag at de var villige til å løslate de to navngitte kvinnene.

– Vi planla å løslate begge som følge av tvingende humanitære årsaker, og vi ba ikke om noe til gjengjeld. Den israelske okkupasjonsmakten nektet imidlertid å ta imot dem, skriver Abu Obeida.

Ifølge Israel holder Hamas minst 222 personer som gisler.

IDF-talsmann Daniel Hagari sier ifølge avisa Haaretz også at den israelske hæren er i besittelse av likene av minst 1000 drepte Hamas-medlemmer. Israel har tidligere oppgitt at 1500 Hamas-krigere ble drept i kampene inne i Israel.

Det er uklart hvor mange sivile og hvor mange soldater det er blant de 222 gislene og krigsfangene som IDF viser til mandag formiddag.

I forrige uke kunne IDF bekrefte at minst 210 personer var tatt til fange i Israel og brakt til Gazastripen. Fredag slapp Hamas fri to amerikanske statsborgere som ble bortført under angrepet på Israel 7. oktober.