Journalister på Gazastripen risikerer livet for å fortelle palestinernes skjebne

Minst 22 journalister har blitt drept siden starten av krigen, ifølge organisasjonen Committee to protect journalists (CPJ). 16 av dem er drept på Gazastripen.

– Å jobbe på Gazastripen er ekstremt vanskelig. Det er fordi våre ansatte både dekker krigen og bekymrer seg for egen sikkerhet og sikkerheten til familiene sine, sier Julie Pace, sjefredaktør i nyhetsbyrået AP.

Ingen journalister har fått komme inn på Gazastripen siden Hamas gikk til angrep på Israel 7. oktober. En håndfull nyhetsbyråer og TV-kanaler har medarbeidere i området, deriblant nyhetsbyråene AP, AFP og Reuters og TV-kanalene BBC, CNN og Al Jazeera.

AFP har ni journalister i området. De føler at de står i en skvis mellom plikten til å rapportere og plikten til å ta vare på familiene sine, ifølge Phil Chetwynd, global nyhetsdirektør i AFP.

– Dette er en befolkning som har blitt vant til ganske ekstreme situasjoner, men jeg tror at alle er enige om at dette er mye, mye verre, sier Chetwynd.

– Intens frykt

De siste to ukene har flere journalister blitt drept på Gazastripen enn fra 2001 og fram til krigsutbruddet, ifølge CPJ.

CNN-journalist Ibrahim Dahman forteller at han måtte evakuere med kona si og to sønner på sju og elleve.

– Jeg føler intens frykt. Jeg er bekymret for meg selv, kona mi og barna, sier Dahman.

APs fotojournalist Adel Hana og familien flyktet til Deir al-Balah på den sentrale Gazastripen, sør for Israels evakueringslinje. Men bygningen de søkte tilflukt i, ble rammet av flere raketter der minst sju personer ble drept.

– Det gir ikke mening. Vi dro til Deir al-Balah fordi vi trodde det var trygt, sier han.

Lørdag varslet det israelske militæret (IDF) at de vil trappe opp luftangrepene mot Gaza. IDF-talsperson Daniel Hagari ba da sivile som er igjen i Gaza by og de nordlige delene av enklaven, trekke sørover for sin egen sikkerhet.

Kamp om sannheten

I tillegg står journalistene i en informasjonskamp hvor de stridende partene forsøker å vinne verdensbefolkningens gunst. For eksempel beskylder de hverandre for å stå bak forrige ukes sykehusangrep der flere hundre mennesker skal ha blitt drept.

Faktisk.no er en av aktørene som advarer mot falske videoer og informasjon.

– Man må være varsom med hva man går ut med. Det gjelder både journalister, medier generelt og privatpersoner, sier Olav Østrem, konstituert redaktør i Faktisk.no, i et intervju med fagbladet Journalisten.

Av journalistene som er drept, er det 18 palestinere, tre israelere og én libaneser, ifølge CPJ. I tillegg er åtte journalister meldt skadd, og tre er savnet. Organisasjonen ber innstendig om at de stridende må ta vare på journalistene.

– CPJ understreker at journalister er sivile som gjør et svært viktig arbeid i krisetider, og de må ikke bli rammet av krigførende parter, sier CPJs midtøsten-koordinator Sherif Mansour.

FN hedrer journalistene

Også FNs generalsekretær har hyllet journalistene som jobber i krigssonen.

– Jeg vil hedre journalistene for jobben de gjør for å bringe sannheten fram i verden. Så mange av dem må betale med livene sine, sier FN-sjef António Guterres.

De fleste av journalistene som er drept, har jobbet for palestinske medier, ifølge CPJ. Flere av dem har også levert nyheter, bilder og video til vestlige medier. Blant annet ble Reuters sin videojournalist Issam Abdallah drept i Libanon 13. oktober.

Mansour håper at FN skal sørge for at journalister som ønsker det, kan få komme ut av Gazastripen.

– De som lever i dette området, har ikke selv valgt å leve i en krigssone, sier han.