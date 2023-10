Massa og Milei til ny valgrunde i Argentina

Etter at rundt 86 prosent av stemmene var talt opp, hadde Massa fått 36 prosent, mens Milei hadde 30 prosent.

For å vinne valget i første runde, må en kandidat enten få 45 prosent av stemmene eller 40 prosent og samtidig lede med 10 prosentpoeng.

Rundt 35 millioner argentinere var stemmeberettigede, og rundt tre firedeler deltok. Landet står i sin verste økonomiske krise på to tiår, og sinnet er stort mot den politiske eliten.

Overraskende resultat

Før valget har Massa, som sitter i landets sentrum-venstre-regjering, vært nummer to på de fleste meningsmålingene. Javier Milei, en sterkt høyrevridd og markedsliberalistisk økonom som er svært konservativ i verdispørsmål, ledet.

Massas overraskende gode oppslutning kommer til tross for at inflasjonen i landet på hans post har oversteget 100 prosent for første gang siden 1991.

Han har lovet å kutte i underskuddet på statsfinansene, holde fast ved pesoen som valuta og verne om det sosiale sikkerhetsnettet.

Milei vil bli kvitt sentralbanken og innføre amerikanske dollar som valuta.

Han vil også privatisere statseide selskaper, legge ned offentlige infrastrukturprosjekter, endre arbeidsmiljøloven slik at det skal bli lettere å gi ansatte sparken og gjennomføre store kutt i offentlig sektor for å minke de offentlige utgiftene.

Dyp krise

Argentina topper listen over land med gjeld til Det internasjonale pengefondet (IMF). Landet skylder over 480 milliarder kroner, og inflasjonen er nå oppe i rundt 140 prosent i året.

Over 40 prosent av Argentinas 46 millioner innbyggere lever nå i fattigdom, en stor økning fra de rundt 30 prosentene som ifølge landets statistiske byrå ble regnet som fattige for sju år siden.

Den andre og avgjørende valgrunden blir 19. november.