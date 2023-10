Vestlige verdensledere oppfordrer Israel til å beskytte sivile

I en felles uttalelse etter at landenes respektive presidenter og statsministre søndag kveld diskuterte krigen i Midtøsten over telefon, oppfordres Israel til å følge folkeretten og beskytte sivile.

Videre heter det at landene ønsker fredagens løslatelse av to amerikanske Hamas-gisler velkommen, og de ber om at de resterende gislene umiddelbart løslates.

Landene forplikter seg til tett diplomatisk samarbeid, inkludert med viktige partnere i regionen, for å hindre at konflikten sprer seg, heter det i uttalelsen.

4741 mennesker er drept i israelske luftangrep mot den palestinske enklaven, og nær 16.000 er såret siden 7. oktober, meldte Gazas helsemyndigheter søndag. Israel har i tillegg oppgitt at 1500 Hamas-krigere ble drept i kampene som oppsto inne i Israel under angrepet 7. oktober.

På israelsk side er mer enn 1400 mennesker drept siden Hamas gikk til angrep, ifølge den israelske hæren (IDF). Blant de drepte oppgis minst 307 å være soldater.