Nok en oljelekkasje etter at ferge grunnstøtte i Sør-Sverige

Det var klokken 6.25 søndag morgen at nødetatene fikk melding om at passasjerfergen Marco Polo, som var på vei fra Trelleborg til Karlshamn, hadde grunnstøtt i Pukaviksbukten i Blekinge.

Om bord var det rundt 40 passasjerer og 30 besetningsmedlemmer. Passasjerene ble evakuert noen timer etter grunnstøtingen. Ingen ble skadd.

Etterforskningsleder Jonatan Örn i kystvakten sa til P4 Blekinge at det er oppdaget oljelekkasjer etter grunnstøtingen, men det er foreløpig ikke klart hvor store de er. Det ble lagt ut lenser rundt skipet for å begrense utslippet og hindre at det beveger seg mot land.

– Samtidig er det iverksatt etterforskning rundt hvorvidt sjøloven kan være brutt, opplyste Örn.

Nok et utslipp

I løpet av ettermiddagen ble et nytt og større oljeutslipp oppdaget sør for fergen, opplyser kystvakten i en pressemelding søndag kveld.

– Det har vist seg at fergen grunnstøtte også tidligere på morgenen, og lakk olje flere sjømil før den kjørte på grunn der den står fast, siteres Örn på i pressemeldingen.

Det nye utslippet driver mot en halv mli lang kyststrekning ved Pukaviksbukten. Kystvakten har forsterket med ekstra personell og enheter fra hele Sør-Sverige for å stanse utslippet.

Oljen har nådd land langs deler av kyststripen, og folk oppfordres til å holde seg unna den, skriver TT.

Flere hull

Foreløpige undersøkelser Transportstyrelsen, rederiet TT Line og forsikringsselskapet har gjort av skipet viser at det er flere hull i skroget og at vann har trengt inn både i baugen og midtskips.

– Det er foreløpig ikke klart hvor store skadene på skipet er, men det er ikke fare for at det skal forlise, opplyser Henrik Pahlm, sjef for sjøfartstilsyn ved Transportstyrelsen.

Det er uklart når fergen kan berges. Pahlm sier han regner med at det tar minst et par dager før arbeidet begynner