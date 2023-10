Israelsk soldat drept under raid på Gaza

– En IDF-soldat ble drept, en ble moderat såret og to ble lettere såret som et resultat av en antitankrakett som ble skutt mot en IDF-stridsvogn og et ingeniørkjøretøy, opplyser det israelske forsvaret (IDF).

Israelske soldater har den siste tiden gjennomført raid langs grensen til Gaza. Det israelske forsvaret sier at raidene er ment for å klarere området og innhente informasjon om mennesker som er bortført av Hamas.