En talsperson for det israelske forsvaret sier at skuddet ble avfyrt ved et uhell. Talspersonen sier at hendelsen blir etterforsket.

Ifølge talspersonen skjedde hendelsen ved grensen mellom Egypt og Israel nær kibbutzen Kerem Shalom i Israel. Området ligger rundt tre kilometer sør for Rafah-grenseovergangen mellom Egypt og Gaza.

Ifølge øyenvitner ble det sett en eksplosjon, før man hørte lyden av ambulanser, skriver Reuters.

En talsperson for det israelske forsvaret beklager hendelsen, skriver Reuters.

En talsperson for det egyptiske forsvaret sier at flere grensevakter ble lettere skadd i hendelsen.