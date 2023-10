Israel angriper Gazastripen, Syria, Libanon og Vestbredden

Det israelske forsvaret (IDF) har varslet en opptrapping i luftangrepene mot Gazastripen, og søndag ble det meldt om flere titall drepte i nye angrep.

Dødstallet har nå passert 4700 mennesker i løpet av to uker med krig, opplyste Hamas' helsedepartement søndag.

Imens strømmer sårede til sykehusene. Men sykehusene har langt fra nok utstyr til å hjelpe de mange sårede som strømmer til.

– Det er hjerteskjærende, sier lege Mohammed Qandeel som jobber på Nasser-sykehuset i Khan Younis.

Han forteller at sykehuset kun har en brøkdel av intensivplassene som trengs for å behandle sårede.

Spedbarn risikerer å dø

Minst 130 premature spedbarn i kuvøser risikerer å dø som følge av drivstoffmangel til strømaggregater, ifølge Verdens helseorganisasjon. Sju sykehus nord på Gazastripen har sett seg nødt til å stenge på grunn av angrep, evakueringsordre og mangel på drivstoff og medisinsk utstyr, opplyser organisasjonen.

Nødhjelpen som kom inn til det palestinske området lørdag, er kun 4 prosent av det som kom inn til Gaza før krigen, og kun en brøkdel av det befolkningen trenger, opplyser FNs nødhjelpskontor OCHA søndag.

Israelske stridsvogner går mot Gazastripen-grensen i det sørlige Israel fredag 13. oktober 2023. Foto: Ariel Schalit / AP

Søndag ble det meldt at ytterligere 17 lastebiler med nødhjelp krysset grensen fra Egypt. Noen av dem var lastet med drivstoff, som trengs for å holde strømgeneratorene ved sykehusene i gang.

Dødstallet stiger raskt

Søndag ettermiddag melder helsemyndighetene på Gazastripen at 4741 er drept i israelske angrep og 15.898 er såret. Det er en økning på 356 døde og 2337 sårede siden tallene som ble oppgitt lørdag.

På al-Aqsa-sykehuset på Gazastripen har 90 lik kommet inn siden søndag morgen, melder sykehusmedarbeideren Khalil al-Degran. Sykehuset ligger sentralt på Gazastripen, innenfor området som Israel har bedt palestinere i nord om å flykte til.

Israel varslet for flere dager siden at en bakkeinvasjon av Gazastripen er nær forestående. Søndag sier innbyggere på Gazastripen at de har fått nye advarsler fra Israel om å komme seg sørover.

Israelske angrep flere steder

Statlige medier i Syria melder at flyplassene i Damaskus og Aleppo er ute av drift og at to sivile er drept etter israelske luftangrep natt til søndag.

Det er andre gang at de to flyplassene blir rammet av angrep etter at krigen mellom Israel og Hamas brøt ut 7. oktober. Det syriske regimet er alliert med Hizbollah og Iran, som regnes som Israels erkefiende i regionen. Det har vært trefninger mellom Israel og Hizbollah-krigere på grensen mot Libanon nesten daglig de siste to ukene.

USA sender flere soldater

På den okkuperte Vestbredden ble en moské angrepet natt til søndag, som angivelig var tilholdssted for militante palestinere. Minst to palestinere ble drept, ifølge palestinske myndigheter.

Palestinere leter etter overlevende i en bygning som ble ødelagt i et israelsk bombardement i Rafah flyktningleir på Gazastripen tirsdag 17. oktober 2023. (AP Photo/Fatima Shbair)

I tillegg er tre andre drept i sammenstøt i områdene ved Nablus og Jenin på Vestbredden, opplyser palestinske helsemyndigheter. Dermed er 90 palestinere drept på Vestbredden siden Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober, ifølge myndighetene.

Natt til søndag norsk tid varslet USA at de sender flere soldater og mer luftvern til Midtøsten. Iran, som altså er alliert med Syria og Hizbollah, har sagt at de ikke kommer til å sitte stille hvis Israel går til bakkeinvasjon av Gazastripen. Iran er også fiende av USA.

– Må sette inn alle krefter

Fredag var den norske utenriksministeren og utviklingsministeren i et møte med hjelpeorganisasjoner om situasjonen.

– Det er sterkt å høre fortellingene om enorme lidelser og den desperasjonen sivilbefolkningen føler, og som jeg opplever at organisasjonene deler. De sier at dette er noe av det mest katastrofale de har sett, og dette er aktører som har sett mye krig, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) i en pressemelding søndag.

De fikk høre historier om leger som opererer uten bedøvelse, ammede kvinner som mister meg fordi de er dehydrerte og at det dør et barn hvert kvarter.

– Verdenssamfunnet må sette inn alle krefter på å løse den humanitære krisen, sier utviklingsministeren.