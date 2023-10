Iranske medier: Tenåringsjente er «hjernedød» etter at hun skal ha blitt utsatt for politivold

Jenta har de siste ukene ligget i koma på et sykehus i Teheran.

Ifølge eksiliranske organisasjoner havnet hun i koma som følge av vold fra det iranske moralpolitiet, som skal ha angrepet henne fordi hun angivelig ikke hadde på seg hijab.

Statlige medier i Iran har meldt at årsaken til skadene er at jenta fikk et blodtrykksfall og deretter slo hodet i inne i en vogn på metroen i Teheran.

Det er også kommet meldinger om at jentas mor er pågrepet, men også dette avvises i statlige iranske medier.