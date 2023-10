Leger i Gaza: 130 babyer i kuvøse kan dø om ikke drivstoff når fram

– Verden kan rett og slett ikke bare se på at disse barna dør under beleiringen av Gaza, skriver Melanie Ward, leder for organisasjonen Medical Aid for Palestinians, i en melding på X , ifølge Al Jazeera.

I innlegget er det publisert bilder av babyer som ligger i kuvøser. Det er seks intensivavdelinger for nyfødte på sykehusene i Gaza, deriblant på sykehusene Shifa og Nasser. Siden 9. oktober har Israel innført en total blokade av forsyninger til området.

– Vi ber verdens ledere kreve at Israel umiddelbart slipper inn drivstoff til sykehusene på Gaza, skriver Ward.

De 20 lastebilene med nødhjelp som fikk slippe inn fra Egypt lørdag, inneholdt mat, vann og medisinsk utstyr.