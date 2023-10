To drept i rakettangrep på Vestbredden – krigere ifølge Israel

Flere andre er også såret, melder palestinerne. Palestinsk Røde Halvmåne sier at rakettene traff ved Al-Ansar-moskeen i Jenin, hvor Hamas-krigerne har et sterkt fotfeste.

Den israelske hæren (IDF) bekrefter i en melding på X at de har gjennomført et flyangrep på stedet i samarbeid med etterretningstjenesten Shin Bet. De skriver at angrepet var rettet mot et underjordisk tunnelanlegg under moskeen som Hamas benytter.

Ifølge IDF ble moskeen benyttet som en «kommandosentral hvor angrep ble planlagt og gjennomført». De betegner de drepte i angrepet som terroroperatører.