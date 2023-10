5000 flere palestinske fanger i Israel – klager på elendig behandling

Det er nær en dobling fra før krigsutbruddet. Før Hamas-angrepet 7. oktober satt det om lag 5200 palestinere fengslet i Israel, opplyser talsmenn for palestinerne til Al Jazeera.

– Arrestasjonene skjer 24 timer i døgnet, forteller Sahar Francis, leder for organisasjonen Addameer, som jobber for fangers rettigheter fra Ramallah på Vestbredden.

1070 personer skal være arrestert i nattlige raid på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Det er også herfra de fleste pågrepne fra før krigen kommer.

Palestinske advokater og myndighetsrepresentanter varsler om at fangene blir mishandlet og holdt fanget under elendige forhold. Addameer hevder mishandlingen har økt i alvorlighet de siste dagene og at mange har fått armer og bein brukket.

Fangene skal også være nektet helsehjelp, noe som ifølge Addameer spesielt går ut over enkelte kreftpasienter som er blant de pågrepne.

– Fangene utsettes for sult og tørste. De hindres fra tilgang til medisinene sine, spesielt de som lider av kroniske sykdommer som krever jevnlig medisinering, sa Qadura Fares, som jobber med fangespørsmål for palestinske myndigheter, på en pressekonferanse torsdag.

– Situasjonen har forverret seg etter at fengselsadministrasjonen kuttet vannet og strømmen, la han til.