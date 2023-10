Tidligere denne uken bekreftet Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at landet for første gang har angrepet russiske styrker med amerikanskproduserte langdistansemissiler av typen ATACMS.

Missilenes egenskaper kan by på utfordringer for russiske luftstyrker. Førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen forklarer hvorfor.

– Svært sårbare for denne typen ammunisjon

Førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen. Han underviser blant annet i luftmakt. Foto: Forsvaret

Flere parkerte russiske helikoptre, samt luftvernsutstyr, skal ha blitt ødelagt av ATACMS-missiler denne uken. Det melder blant annet det britiske forsvarsdepartementet om i en etterretningsrapport.

Overfor ABC Nyheter forklarer Haga at ATACMS er utstyrt med klasestridshoder som sprer hundrevis av sprengladninger utover et større område. Denne egenskapen gjør missilet til en stor trussel for parkerte russiske fly og helikoptre som ikke står i bunkere.

– De fleste russiske flybaser har ingen slik beskyttelse for fly og helikoptre, og de står parkert i det fri. Fly og helikoptre, ammunisjon som er mellomlagret i det fri, samt luftvernsystemer, er svært sårbare for denne typen ammunisjon, sier han til ABC Nyheter.

Størrelsen på området ATACMS kan skade avhenger av i hvilken høyde missilet slipper de mange sprengladningene. Et missil kan dekke et område på omtrent 200 meter i diameter.

– Dermed trenges det ikke så voldsom presisjon for å påføre skade på myke mål som står ubeskyttet, sier Haga.

Se video: Kamphelikopter skytes ned

Kan true kampflybase i Russland

Ifølge Haga er versjonen av våpenet man vet Ukraina har mottatt av den eldste typen, og skal ha en rekkevidde på rundt 160 kilometer. Med denne rekkevidde kan ikke ukrainske styrker nå alle flybasene på den russisk-okkuperte Krimhalvøya.

En større russisk kampflybase ved Kursk i Russland er innenfor rekkevidde. USA har imidlertid tidligere gjort det klart at landet ikke tillater Ukraina å skyte inn i Russland med våpen de har fått av USA.

– Det derfor først og fremst framskutte helikopterbaser og luftvernsystemer på russisk-okkupert ukrainsk territorium som er truet, sier Haga til ABC Nyheter.

Slik kan ATACMS påvirke russiske luftoperasjoner

ATACMS rekkevidde og skadepotensiale kan måtte tvinge Russland til å gjøre tiltak. Slik det er nå er det først og fremst russiske kamphelikoptre som kan påvirkes.

– Russiske kamphelikoptre har vært et problem for ukrainerne, ettersom de kan angripe ukrainske styrker som bryter gjennom frontlinjene før de får flyttet luftvern med mellomlang rekkevidde fremover, sier Haga.

Bildet viser et ATACMS-missil bli skutt opp i Sør-Korea under en øvelse i 2022. Foto: Det sørkoreanske forsvarsdepartementet / AFP / NTB

Han forklarer at Russland kan måtte trekke kamphelikoptrene sine lenger tilbake, bygge beskyttelse på basene, eller spre helikoptrene over flere feltbaser de hyppig forflytter seg mellom, om de opplever ATACMS som en stor nok trussel.

– Skal de være «trygge» for den nåværende ATACMS-versjonen må de trekke minst 160 kilometer tilbake fra fronten, Det betyr at russiske kamphelikoptre må bruke mye lengre tid på ren transportflyging fram til fronten, sier Haga.

Også det britiske forsvarsdepartementet lufter tanken om en mulig russisk tilbaketrekning av kamphelikoptrene som følge av ATACMS-missilene Ukraina nå er i besittelse av. Dette vil tvinge Russland til å flytte baser lenger bort frontlinjene, noe som vil øke belastningen på logistikken.

Vil fortsette å motta missiler

Ukraina vil fortsette å motta ATACMS-missiler opplyste landets utenriksminister Dmytro Kuleba torsdag.

– Dette er et direkte resultat av en avtale mellom president Zelenskyj og president Biden i Washington på et personlig møte i september, sier Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba, ifølge Reuters.

Det hvite hus bekreftet tirsdag denne uken at de hadde sendt ATACMS-raketter til Ukraina.