Toppmøtet i Kairo: Arabiske ledere anklaget Israel for tvangsforflytning av palestinere

Møtet, som fikk navnet «Cairo summit for peace», åpnet lørdag formiddag. Politikere fra både arabiske og vestlige land var da samlet i den egyptiske hovedstaden for å diskutere den pågående konflikten mellom Israel og Hamas.

Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) var blant deltakerne.

– Målet er å komme fram til en kjøreplan for å få slutt på den pågående humanitære tragedien og gjenopplive fredsprosessen, sa Egypts president Abdel Fattah al-Sisi i sin åpningstale på møtet.

Han la også til at palestinernes sak aldri vil dø ut på Egypts vakt.

Var rasende

Al-Sisi tok samtidig avstand fra det han mener er israelsk tvangsforflytning av palestinere på Gazastripen.

– Egypt tar igjen avstand fra tvangsforflyttingen av palestinere og fordrivelsen til egyptisk territorium fordi det kommer til å bety slutten for den palestinske saken, sa al-Sisi.

Også Saudi-Arabias utenriksminister kritiserte Israel for å forsøke å tvangsforflytte den palestinske befolkningen. Kong Abdullah av Jordan oppfordret toppmøtet til å behandle konflikten på en balansert måte.

– Arabiske land hører et budskap om at palestinske liv er verdt mindre enn israelske, sa han på toppmøtet.

Kong Abdullah sa også at han var rasende over volden mot uskyldige sivile på Gaza.

– Israelske ledere må forstå en gang for alle at en stat ikke kan blomstre hvis den er basert på urettferdighet, sa han i sin tale.

– Blir værende i Palestina

Også palestinernes president Mahmoud Abbas og EUs president Charles Michel deltok på toppmøtet.

I sin åpningstale insisterte Abbas på at palestinerne blir værende i Palestina, og at de ikke vil forlate sine områder.

Diplomatiske kilder sa til Reuters forut møtet at det er usannsynlig at det kom en felles uttalelse eller erklæring på grunn av forskjeller i hvordan de ulike deltakerlandene ser på konflikten.

Og da møtet ble avsluttet lørdag kveld, var det nettopp det som var utfallet.

– Mens de arabiske lederne fordømte Israels bombardement og ba om en umiddelbar våpenhvile, var de europeiske lederne opptatt av at sivile må beskyttes og at humanitær hjelp kommer fram, skriver nyhetsbyrået.

Flere viktige aktører uteble

Flere store aktører, deriblant USA, uteble fra møtet. Heller ikke Hamas eller Israel hadde representanter til stede.

Likevel var flere europeiske statsledere på plass. Italias statsminister Giorgia Meloni sa til toppmøtet at det er i alles interesse å sørge for at konflikten ikke eskalerer.

Spanias statsminister Pedro Sánchez brukte sin tale til å be om en humanitær våpenhvile for å få inn nødhjelp til Gaza.

Både FN og Frankrikes utenriksminister har bedt om det samme, men Norge har så ikke konkret bedt om en våpenhvile. Utenriksminister Eide brukte sin tale til å be om «en humanitær pause i kamphandlingene i Gaza».