FN: Forhandlinger om å sende nye lastebiler med nødhjelp inn i Gaza

– Jeg har hørt i ettermiddag at vi kan få en ny konvoi i morgen, kanskje til og med litt større, 20 til 30 lastebiler, sa FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths i et intervju på sidelinjen av toppmøtet om Gaza i Kairo.

– Samtalene med Israel er tøffe, men rettferdige. Det er utrolig viktig at det ikke er noen hull i bistanden som går over grensen, tilføyde han.

En første konvoi på 20 lastebiler ankom Gaza gjennom Rafah-overgangen med Egypt lørdag formiddag. Men grenseovergangen ble kort tid senere stengt som følge av israelske krav om strengere inspeksjoner og bekreftelse på at kun bistand kommer inn.

– Vi trenger fra i morgen å bygge opp et lett, effektivt, og forhåpentligvis tilfeldig inspeksjonssystem som ikke vil bremse ting, fortsatte Griffiths.

Nødhjelpen slapp inn etter en uke med intens megling mellom en rekke diplomater og etter at både USAs president Joe Biden og utenriksminister Antony Blinken har besøkt Israel.

Grensen ved Rafah sør på Gazastripen er den eneste som ikke kontrolleres av Israel, men israelske myndigheter har stilt strenge krav før de ville åpne for nødhjelp. Ett av kravene er at hjelpen ikke blir sendt til innbyggere nord på Gazastripen, som Israel ønsker å tømme for sivile før en eventuell bakkeinvasjon.