Storbritannias utenriksminister ber det israelske militæret beherske seg

– Jeg sa at det er deres plikt å respektere folkeretten og bevare sivile liv i Gaza. Til tross for de utrolig vanskelige omstendighetene, har jeg bedt om disiplin og profesjonalitet og tilbakeholdenhet fra det israelske militæret, sa Cleverly under fredstoppmøtet i Kairo.

Lørdag kveld varslet det israelske militæret (IDF) at de umiddelbart vil trappe opp sine angrep i Gaza for å øke presset på Hamas.

– Vi må gå inn i neste fase av krigen under de beste forholdene, ikke i henhold til hva noen forteller oss. Fra i dag øker vi angrepene og minimerer faren, sa Daniel Hagari, talsperson for IDF.

Lørdag 7. oktober gikk palestinske Hamas overraskende til angrep på Israel på flere fronter, hvorpå Israel erklærte krig. Siden har over 7000 mennesker blitt drept Israel, på Gazastripen og på den okkuperte Vestbredden.