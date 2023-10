– Hvis du er gammel nok til å begå alvorlig voldskriminalitet, så er du også gammel nok til å ta konsekvensene av forbrytelsen du har begått. Og så tror jeg ikke at alder i seg selv betyr så mye, sier Åkesson i Ekots lørdagsintervju.

Den svenske regjeringen har satt ned et utvalg for å gjennomgå en mulig senking av strafferettslig alder, som i dag er 15 år. Begrunnelsen er at stadig flere under 15 begår alvorlig kriminalitet.

– 13 år er da et godt kompromiss, mener Åkesson.

Flere eksperter har advart mot å senke strafferettslig alder og pekt på at hjernen ikke er ferdig utviklet hos så unge mennesker. Mange mangler evnene til å forstå konsekvenser av det de gjør, ifølge ekspertene.

Det affiserer ikke partilederen.

– Det er ikke den enkeltes evne til å forstå konsekvenser som skal ha betydning, men konsekvensene for andre mennesker, konkluderer Åkesson.