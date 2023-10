Russland kalte tsjekkisk diplomat inn på teppet

Innkallingen skjedde 17. oktober etter «en rekke kritikkverdige uttalelser fra Tsjekkias utenriksdepartement», opplyser det russiske utenriksdepartementet.

– Under møtet ble det understreket at Russland ikke angriper sivile mål i Ukraina. Samtidig ga vi uttrykk for vår misnøye med Prahas støtte til Ukraina, heter det i en uttalelse fra departementet.

Angrepet mot landsbyen Hroza nordøst i Ukraina 5. oktober er ett av de dødeligste i krigen. 52 personer ble drept mens de deltok i en minnestund. Det tilsvarer 15 prosent av landsbyens innbyggere.

Vesten og Ukraina sier Russland sto bak angrepet, noe russerne nekter for.

I et innlegg i FNs sikkerhetsråd i forrige uke hevdet Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia at det var nynazister på minnestunden.