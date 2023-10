Ifølge opplysninger som ambassaden har mottatt, kan det bli mulig for utenlandske statsborgere å forlate det palestinske området, som i to uker er blitt utsatt for massive israelske luftangrep.

Men det er uvisst hvor lenge den vil være åpen for utenlandske statsborgere, og ambassaden regner med en kaotisk situasjon ettersom det er ventet at mange vil forsøke å ta seg over grensen.

– Vi vet ikke hvor lenge den vil være åpen for utenlandske statsborgere som vil dra fra Gaza, skriver ambassaden i en uttalelse lørdag morgen.

I meldingen står det ingenting om hvorvidt grensen kommer til å være åpen for å bringe inn nødhjelp.

Norske borgere

– Vi får bare håpe at det skjer. Det er det samme vi hører her i Kairo. Det er viktig forstå at dette involverer flere, dette må godtas av Egypt, Israel og de som faktisk styrer inne på Gaza, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) TV 2.

Det har de siste dagene pågått intense forhandlinger for å få grenseovergangen åpnet slik at nødhjelp kan bringes inn til den hardt prøvede sivilbefolkningen i det palestinske området.

Det befinner seg rundt 200 norske borgere på Gazastripen, og minst halvparten av dem er barn, ifølge Eide. Han skal lørdag delta på et krisemøte i Egypt og sier til TV 2 at norske myndigheter er klare til å ta dem imot.

Vil hindre nødhjelp til nord

I forhandlingene med blant annet FN har Israel blant annet krevd at nødhjelpen ikke skal sendes til palestinere i den nordlige delen av Gazastripen, der blant annet Gaza by ligger. De krever også at den ikke blir gitt til Hamas, som kontrollerer Gazastripen. Israelske myndigheter har bedt alle innbyggerne om å dra sørover i forkant av det som ser ut til å bli en storstilt israelsk bakkeinvasjon.

Det er nå to uker siden Hamas-angrepet på Israel, noe som førte til at Israel innførte full blokade av alle grenseoverganger. Mangelen på mat, rent vann, drivstoff og medisiner har ført til en katastrofal humanitær situasjon for de 2,3 millioner innbyggerne på Gazastripen, hvorav over 1 million er internt fordrevet. Det har så langt vært umulig å flykte fra området, og Israel har fortsatt luftangrepene også sør på Gazastripen, selv om de samtidig har bedt folk om å søke tilflukt her.

Luftangrepene fortsetter

Så sent som natt til lørdag ble områder i sør, blant annet i Rafah, rammet av israelske angrep, melder det palestinske nyhetsbyrået Wafa. Flere titall mennesker meldes drept.

Rafah er den eneste grenseovergangen som ikke kontrolleres av Israel, men heller ikke Egypt har villet åpnet grensen for at folk skal kunne forlate området ettersom landet frykter å måtte ta vare på hundretusener av palestinske flyktninger i uoverskuelig framtid.