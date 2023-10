Deutsche Bank betaler 75 millioner dollar til Epsteins ofre

Deutsche Bank ble beskyldt for å indirekte legge til rette for at milliardæren kunne drive menneskehandel og overgrep, fordi de ikke hadde tilstrekkelig tilsyn med kontoen hans.

En domstol på Manhattan i New York, ved dommer Jed Rakoff, signerte fredag forliket på 75 millioner dollar. Det er uklart hvor mange som var en del av gruppesøksmålet.

Kvinnen som frontet det, sa hun ble misbrukt av Epstein fra 2003 til 2018. Hun påpekte at banken ignorerte en rekke røde flagg som kunne avslørt Epstein. Banken har imidlertid ikke erkjent noe skyld i forliket.