Deutsche Bank betaler 75 millioner dollar til Epstein-ofre

Deutsche Bank ble beskyldt for å indirekte legge til rette for at milliardæren kunne drive menneskehandel og overgrep, fordi de ikke hadde tilstrekkelig tilsyn med kontoen hans.

En domstol på Manhattan i New York signerte fredag forliket på 75 millioner dollar (tilsvarende 830 millioner kroner), som dommer Jed Rakoff ga midlertidig godkjennelse for i vår.

– Dette er i rettens øyne et strålende forlik, uttalte Rakoff. Gruppesøksmålet innbefattet flere titalls kvinner, ifølge Wall Street Journal.

Saksøkerne påpekte at banken ignorerte en rekke røde flagg som kunne avslørt Epstein, deriblant utbetalinger til en rekke unge damer.

Banken: Ikke skyldig

Den ikke-navngitte kvinnen som frontet søksmålet, sa hun ble misbrukt av Epstein fra 2003 til 2018. Banken har uttalt at de gjorde en feil da de godkjente Epstein som kunde, men har ikke erkjent skyld for noe som helst i forliket.

– Dette er en vekker for bankene. De må holde oversikten over hvem kundene deres er, sier David Boies, en av advokatene som har ført søksmålet, til Reuters.

Epstein ble pågrepet i 2019, siktet for å ha betalt mindreårige jenter for massasje og deretter forgrepet seg på dem i boligene sin i Florida og New York. I august samme år ble 66-åringen funnet død på cella etter det rettsmedisinere fastslo var selvdrap.

Milliarder i bøter og forlik

I 2020 ila finansmyndighetene i New York Deutsche Bank en bot på 150 millioner dollar for mangelfull kontroll på hans konto.

Banken har ikke kommentert forliket med kvinnene. Talsmann Dylan Riddle påpeker overfor Wall Street Journal at de har investert mer enn 4 milliarder dollar på å bedre kontrollsystemene og øke bemanningen som jobber for å avdekke økonomisk kriminalitet.

Epstein var Deutsche Bank-kunde fra 2013 til 2018 etter å ha hatt sine finanser hos banken JPMorgan Chase de foregående 15 årene. Saken har også fått rettslig etterspill for dem.

I juni ga dommer Rakoff midlertidig godkjenning av et lignende forlik på 290 millioner dollar i et søksmål mot JPMorgan. Dette forliket skal opp til endelig avgjøring i november. JPMorgan har også i høst betalt ut 75 millioner dollar i et forlik med De amerikanske Jomfruøyer, hvor Epstein eide to private øyer.