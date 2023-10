Gilbert raser etter at nytt sykehus fikk ordre om evakuering

Palestinsk Røde Halvmåne sier at de fredag kveld fikk tre kraftige advarsler fra det israelske militæret om umiddelbart å evakuere Al-Quds-sykehuset nord på Gazastripen, melder CNN.

Sykehuset har for tiden rundt 400 pasienter, og flere tusen sivile har søkt ly fra israelske luftangrep der.

– Det er en absolutt uforståelig, tåpelig og umulig ting å gjøre, sier Gilbert i et lydopptak lagt ut på X natt til lørdag.

– Står i veien

Legen, som har jobbet på Gaza i mange omganger opp gjennom årene, oppfordrer folk verden rundt til å få sine politikere engasjert i saken.

– Nå har de bombet rundt Al-Quds de siste kveldene, og israelerne er veldig opprørt over at de ikke får tømt sykehuset. Det står trolig i veien for en teppebombing av hele Gaza by, hevder Gilbert.

Palestinsk Røde Halvmåne sendte fredag ut en appell til det internasjonale samfunnet om «tiltak for å hindre en ny massakre som den som skjedde ved baptistsykehuset Al-Ahli».

Organisasjonens direktør, Marwan Jilani, sier til CNN at de har fått lignende ordre tidligere, men at de fredag virket «veldig alvorlig».

Nekter å evakuere

Beskjeden fra Gazas helsemyndigheter er at de har tatt et aktivt valg om å nekte å evakuere sykehusene.

– De kommer ikke til å evakuere. Det har sykehusdirektøren bekreftet. De gjør det samme som tidligere og sier at de ikke vil utsette pasientene deres for det som kan bli en dødsstraff, sier Gilbert.