Fransk etterretning: Ingenting tyder på at sykehusangrep var israelsk angrep

– Den mest sannsynlige hypotesen er at en palestinsk rakett med fem kilo sprengstoff eksploderte, sier militæretterretningen DRM og legger til at det ikke er noe som tyder på at det var et israelsk angrep på Al-Ahli-sykehuset.

Frankrikes etterretning mener også å kunne utelukke at eksplosjonen skyldes fragmenter fra Israels luftvern Iron Dome eller nedskutte missiler. Imidlertid har de ikke kunne slå konkret fast hvor raketten ble skutt opp fra, eller lagt skylda på noen konkret gruppe.

Det er uvanlig at DRM deler slike analyser offentlig, men president Emmanuel Macron har ifølge Reuters instruert om dette grunnet de mange spekulasjonene rundt hendelsen.

Helsemyndighetene i Gaza har oppgitt at 471 mennesker ble drept i eksplosjonen. Vestlige lands myndigheter har kommet fram til et lavere anslag.