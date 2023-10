Svensk eksoffiser og kona fremstilles for fengsling

Paret er siktet for grov ulovlig befatning med taushetsbelagt informasjon, men foreløpig er det begrenset med detaljer som er blitt kjent.

Ektemannen er en tidligere toppoffiser, som har hatt flere viktige stillinger i det svenske forsvaret, både i hjemlandet og utenlands, blant annet i Russland. I perioder har arbeidet hans vært knyttet til den militære etterretningstjenesten Must. Han jobber i dag ved en annen myndighet.

Ifølge kringkasteren SVT har kona jobbet ved Försvarets radioanstalt (FRA). FRA driver elektronisk overvåking og bistår regjeringen, forsvaret og sikkerhetspolitiet Säpo med etterretningsinformasjon fra utlandet.

Verken forsvaret eller FRA har ønsket å kommentere opplysningene som er kommet fram i mediene. Heller ikke Säpo vil si noe om hvor de pågrepne jobber.

De to fremstilles for fengsling hver for seg, og påtalemyndigheten vil be om kommunikasjons- og besøksforbud, inkludert at de ikke får møte hverandre. Det vil også bli bedt om at fengslingsmøtene holdes for lukkede dører og at det gis referatforbud.

Forholdet de to er siktet for, skal ha pågått siden 1. mai i år. Siktelsen gjelder ikke spionasje, noe som tilsier at man foreløpig ikke mener de har hatt til hensikt å dele hemmelige opplysninger med fremmede makter.