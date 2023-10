Mens de israelske bombardementene fortsetter uten stans, blir situasjonen til familien Keshawi stadig verre. Ikke bare er de livredde for når som helst å bli drept i et luftangrep. Matlagrene svinner raskt, og vann må de hente i dunker på en FN-drevet skole.

Siden Hamas angrep Israel for snart to uker siden, har ingen nødhjelp nådd Gazastripen, verken mat, drivstoff, medisiner eller medisinsk utstyr.

Palestinere sørger over slektninger som tidligere i uka ble drept i et israelsk angrep mot Khan Younis. Foto: Fatima Shbair / AP / NTB

Azmi Keshawi (59), hans kone, parets to sønner og to døtre, samt flere små barnebarn har ikke dusjet på flere dager etter at Israel stengte vanntilførselen til det palestinske området.

Vann de nå drikker, kommer fra underjordiske vannkilder og smaker salt Avsaltingsanleggene fungerer ikke siden det ikke finnes drivstoff til å holde dem igang. Familien koker vannet og håper på det beste.

Fortviler over passiv verden

– Hvordan i helvete kunne en hel verden bare se på og la Israel stenge av vannet, sier Keshawi, som er forsker ved tenketanken International Crisis Group og utdannet i USA.

Han sier at det som gjør ham aller mest trist, er at verden kun ser på det som skjer, og stemmen hever seg i raseri når han tenker på verdens passivitet.

Selv om flere vestlige land har bedt om at Israel slipper nødhjelp inn på Gazastripen, er det knapt noen som har fordømt den totale blokaden som Israel har iverksatt.

Det har heller ikke kommet noen klar vestlig fordømmelse av de israelske luftangrepene, som ifølge Redd Barna blant annet har drept over tusen barn.

I stedet har både USAs president Joe Biden, Tysklands statsminister Olaf Scholz og Storbritannias statsminister Rishi Sunak besøkt Israel for å vise landet sin fulle støtte etter Hamas-angrepet 7. oktober. Rundt 1400 israelere og flere utlendinger ble drept. I tillegg ble rundt 200 mennesker tatt som gisler.

Jakter på brød

Noen ganger er de israelske luftangrepene for intensive til at Keshawi-familien kan gå ut for å forsøke å få tak i mat. Men nå begynner det å bli lite å spise hos familien, så 59-åringen forsøker å få tak i brød så ofte han kan.

Flere bakerier er blitt bombet, mens andre er stengt fordi de ikke kan få tak i vann og brensel. Torsdag ventet Keshawi fem timer i en kaotisk kø for å få tak i brød.

Palestinere kjøper brød fra et bakeri i Khan Younis. Å bruke timesvis på å skaffe brød og rent vann, er blitt en daglig rutine for palestinerne på Gazastripen. Foto: Fatima Shbair / AP / NTB

Familiefaren har penger nok til å kjøpe mat til sine barnebarn, men det hjelper ikke når det nesten ikke finnes noe å kjøpe. Barna må ofte klare seg med tørt brød og drikke pulvermelk.

Uviss morgendag

Han forteller om steder der palestinere med kyllingfarmer og en gassovn har startet et provisorisk gatekjøkken i sine hjem. Der venter gjestene i timevis på å få en tallerken med ris og litt kylling.

Keshawi skulle ønske at han ikke hadde fått øye på vannet som ble brukt da de laget maten. Det så ut som en slags gul væske.

Sårede palestinere på et sykehus i Khan Younis, en by som ligger sør på Gazastripen, der Israel har bedt palestinere om å søke tilflukt. Foto: Fatima Shbair / AP / NTB

– Men nå kan man ikke være kresen. Vi vet ikke om det kommer til å finnes noe som helst i morgen, sier han i intervjuet med nyhetsbyrået AP.

Rommet som familien bor i, tilhører en venn. De kom hit etter at Israel ga over 1 million palestinere nord på Gazastripen beskjed om å reise sørover, der de var ment å være trygge.

Men Israel har fortsatt bombardementene både mot Khan Younis og andre byer i sør på Gazastripen, som har vært styrt av Hamas siden 2007.

Tuller med barna

Ifølge Keshawi er nettene verst. Når bombene slår ned i nærheten og eksplosjoner lyser opp himmelen, forsøker de voksne å samle det lille motet de har igjen, til å roe ned de små barna.

Palestinske barn i en FN-drevet leir for internt fordrevne i Khan Younis sør på Gazastripen. Foto: Fatima Shbair / AP / NTB

– Boom! roper de og får barna til å le. Men de voksne er vettskremte. De ser på nyhetene og vet at tusenvis av hjem er blitt ødelagt i de israelske luftangrepene.

Over 3700 palestinere er ifølge Gazas myndigheter drept så langt.

Azmi Keshawi sier at han forsøker å holde masken foran barna. Men ofte greier han ikke å slutte å gråte.

– Det tar livet av meg. Det knuser hjertet mitt, sier han.