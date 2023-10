Vestbredden: Minst 13 drept i kamper i flyktningleir

Minst fem av de drepte er barn, opplyser det palestinske helsedepartementet fredag. Kampene brøt ut torsdag i flyktningleiren Nur Shams etter at israelske soldater rykket inn for å pågripe palestinere og rive et hus. I forbindelse med operasjonen ble det gjennomført luftangrep mot et hus, noe som er svært sjeldent.

Det israelske militæret oppgir at luftangrepet var rettet mot en gruppe palestinere «som utgjorde en trussel mot soldater i området».

Ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa rammet de israelske rakettene et hus.

Kampene har ifølge palestinsk Røde Halvmåne krevd minst 13 palestinske liv. Mange andre er såret, melder Wafa, som også siterer lokale kilder på at israelske styrker hindret ambulansepersonell å ta seg fram til huset som ble rammet i luftangrepet.

Les mer om krigen mellom Israel og Hamas!

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ungdomshus revet

Et treetasjes ungdomshus skal samtidig ha blitt revet av israelske soldater.

Nur Shams ligger i nærheten av byen Tulkarm, ikke langt fra grensen til Israel.

Israelsk politi har meldt at én israelsk politibetjent ble drept i forbindelse med operasjonen. Vedkommende skal ha tilhørt en politienhet som opererte i det skjulte, men israelske myndigheter har ikke gitt flere opplysninger om hva som skjedde.

Ifølge militæret ble operasjonen gjennomført for «å pågripe etterlyste og mistenkte personer, ødelegge terrorinfrastruktur og beslaglegge våpen».

Over 70 drept

Etter Hamas-angrepet på Israel 7. oktober har volden på Vestbredden blusset opp. Over 70 palestinere er drept av israelske styrker, og over 800 er pågrepet, ifølge palestinske tjenestemenn.

Torsdag ble det meldt om kamper i flere områder på Vestbredden.

En palestiner ble også drept i landsbyen Budrus i nærheten av Ramallah, bekrefter den israelske hæren og palestinske helsemyndigheter. I tillegg ble en palestinsk mann drept i en by sør for Jerusalem.