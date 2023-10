Caritas-ansatt blant ofrene da israelsk angrep rammet kirkebygg i Gaza

Minst 11 palestinere er drept i et israelsk angrep mot en historisk kirke og en menighetssal i Gaza by. Flere hundre mennesker hadde søkt tilflukt i bygningene.

Blant de drepte er Caritas-medarbeideren Viola (26 år), hennes sønn og ektemann, opplyser Caritas Norge fredag. 26-åringen var ansatt som laboratorietekniker ved en av helseklinikkene til Caritas Jerusalem.

83 mennesker hadde søkt tilflukt i menighetssalen, mens 411 personer oppholdt seg inne i den ortodokse kirken St. Porphyrios ved siden av, opplyser den katolske hjelpeorganisasjonen. De to bygningene ligger tett inntil hverandre.

Utenlandssjef Tale Hungnes i Caritas Norge opplyser til NTB at dødstallet kan komme til å stige ettersom mange er hardt skadd.

Myndighetene på Gazastripen har meldt at minst 18 mennesker ble drept.

– Norge må si klart ifra

Hungnes ber Norge si tydelig ifra om at volden må slutte.

– Bombene må stoppe. Gislene må løslates. Sivile må beskyttes. Norge må si tydelig fra om dette i internasjonal fora, sier Hungnes og ber om en humanitær våpenhvile.

Den norske kirkes ledende biskop, preses Olav Fykse Tveit, sier han er rystet over angrepet.

– Kirker og religiøse bygg må være et sted der sivile kan søke tilflukt. Når selv ikke hellige hus kan være et trygt sted, hvor skal sivile da gjøre av seg? Vi fordømmer alle angrep på sivile og alle brudd på folkeretten, sier han i en pressemelding.

Det ortodokse patriarkatet i Jerusalem kaller angrepet for en krigsforbrytelse.

– Å angripe kirker og deres institusjoner, i tillegg til de tilfluktsstedene som de utgjør for å beskytte uskyldige innbyggere – spesielt for barn og kvinner som har mistet sine hjem som følge av israelske luftangrep mot boligområder de siste 13 dagene – utgjør en krigsforbrytelse som ikke kan overses, uttaler patriarkatet fredag.

Det er anslagsvis 1000 kristne blant Gazastripens 2,3 millioner innbyggere.

IDF bekrefter angrep like ved

Det israelske forsvaret (IDF) bekrefter at et angrep har forårsaket skader på en kirke i Gaza by, og oppgir at hendelsen etterforskes.

De israelske jagerflyene angrep ifølge IDF et kommando- og kontrollsenter som Israel mener har vært innblandet i angrep på Israel.

– Som et resultat av IDFs angrep, ble en kirkevegg i området ødelagt, sier IDF til nyhetsbyrået AFP.

En overlevende hevder overfor Al Jazeera at det ikke kom noen advarsler fra det israelske militæret i forkant av angrepet.

Generaldirektøren ved Shifa-sykehuset, Mohammed Abu Selmia, sa tidligere fredag at titalls mennesker er såret i angrepet. Han kunne ikke oppgi noe presist dødstall fordi lik fortsatt ligger i ruinene, skriver nyhetsbyrået AP.

Eldste kirke i bruk

Ifølge øyenvitner så angrepet ut til å være rettet mot et mål i nærheten av kirken. De sier også at fasaden på kirken ble ødelagt, noe som førte til at en nabobygning raste sammen.

St. Porphyrius-kirken er den eldste kirken i Gaza by som fortsatt er i bruk. Kirken ligger ikke langt fra Al-Ahli-sykehuset, der hundrevis av sivile ble drept i et luftangrep tirsdag – et angrep som partene anklager hverandre for.

Israelsk bombing har siden Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober tatt livet av over 4000 palestinere på Gazastripen, de fleste av dem sivile, ifølge det Hamas-kontrollerte helsedepartementet.

Frykter opptrapping

Hamas-angrepet 7. oktober tok livet av rundt 1400 israelere og flere utenlandske borgere, og også her var de fleste ofrene sivile, ifølge israelske myndigheter.

Rundt 200 mennesker er i tillegg bortført til Gazastripen, der de holdes som gisler.

Caritas frykter en regional opptrapping av konflikten og forbereder seg på det verste.

– Samtidig håper vi Norge og andre kan bruke galskapen som nå skjer, til å skape ny giv i fredsprosessene i regionen. Veien ut er gjennom dialog og folkerettslige avtaler, skriver organisasjonen i en pressemelding fredag.